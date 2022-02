Financiële sector ABN Amro betaalt hoge prijs in Duitsland voor dividendstrippen Dividendstrippen, de praktijk die buitenlandse beleggers in staat stelt om miljarden euro’s aan belasting te ontwijken, bleef lang ongemoeid. Nederland wil het nu uitbannen, net als Duitsland, dat onder andere ABN Amro stevig aanpakt. Daarbij is strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten.

