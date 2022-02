Beursblog Live: Aziatische aandelen koersen hoger, ook Europa stevent af op hogere start De Aziatische markten herstellen zich vrijdag na een verrassende ommekeer van Wall Street waar de beurzen hoger eindigden. Beleggers proberen in te schatten wat de impact is van de strenge westerse sancties tegen Rusland, nadat het land Oekraïne is binnengevallen. Hierbij zijn al tenminste 137 doden gevallen. Volgens sommige analisten zijn de afgekondigde sancties niet zo heftig als eerder door beleggers werd gedacht.

