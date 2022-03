Foto: Wolfgang Schwan/Getty Images

In het kort Ook op de financiële markten is het einde van een tijdperk ingeluid na de Russische invasie in Oekraïne.

Veel vermogensbeheerders stellen hun verwachting voor Europa bij vanwege de oorlog.

Dit had het jaar van de Europese aandelen moeten worden, maar de uitstroom was nooit eerder zo groot.

De AEX-index beleefde een dramatische vrijdag en sloot 4,8% lager.

'Wat is het geluid dat we horen vandaag? Het is het niet het geluid van exploderende raketten en brullende vliegtuigen. Het is het geluid van een nieuw IJzeren Gordijn dat neerdaalt en Rusland afsluit van de beschaafde wereld.' Deze nu al historische woorden sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy uit in een speech op 24 februari, de dag dat de oorlog met Rusland begon.

De inval van Rusland in Oekraïne betekent het einde van een tijdperk voor de Europese politieke verhoudingen. Het IJzeren Gordijn, de denkbeeldige scheidslijn die tussen West- en Oost-Europa liep tijdens de Koude Oorlog, is terug. Hoewel de Europese Unie en de Verenigde Staten tot dusver alleen vanaf de zijlijn militaire en humanitaire hulp leveren aan Oekraïne, blijven de internationale betrekkingen hoe dan ook nog heel lang op scherp staan.

Ook voor de financiële markten luidt de oorlog in Oekraïne een einde van een periode van onbezorgdheid in. Niet alleen Russische aandelen en obligaties zijn uit de gratie: beleggers verkochten deze week nog nooit zoveel Europese aandelen, blijkt uit berekeningen van Bank of America. Er werd voor maar liefst $6,7 mrd aan Europese aandelen van de hand gedaan. Vrijdag sloot de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs, de AEX-index bijna 5% lager.

Schakelen

Dat is even schakelen. Afgezien van de, zeer tijdelijke, coronacrash in maart 2020 kenden de Europese aandelenbeurzen sinds de kredietcrisis in 2008-2009 louter goede tijden, met slechts hier en daar een dipje. De dreiging van een aanhoudend hoge inflatie en de verwachting van renteverhogingen zorgden eerder dit jaar weliswaar al voor meer voorzichtigheid bij beleggers, maar het conflict tussen Oekraïne en Rusland betekent een kentering op de Europese aandelenmarkt.

En dat terwijl 2022 had het jaar van de Europese aandelen had moeten worden. Deze waren, zo stelden veel vermogensbeheerders eind 2021, veel aantrekkelijker geprijsd dan Amerikaanse, gekeken naar de koers-winstverhouding. Die verwachting kan inmiddels voor een groot deel richting prullenbak.

Voor het Europese continent ziet de toekomst er ineens een stuk minder rooskleurig uit. De energieprijzen zijn door het conflict enorm gestegen, waardoor de inflatie op het continent naar verwachting nog veel harder zal toenemen. Ook zijn er zorgen over de impact die de oorlog zal hebben op de economische groei. Sommige bedrijven in Europa hebben nauwe banden met Rusland en Oekraïne, bijvoorbeeld voor de productie van staal, de levering van gas, onderdelen en chips voor auto's of computers. Ook speelt volgens analisten van Bank of America de afhankelijkheid van Russische grondstoffen een belangrijke rol bij het pessimisme over Europa. De Stoxx Europa 600-index, een belangrijke graadmeter voor Europese aandelen, staat vergeleken met begin dit jaar 13% lager. Eind december was er nog een jaarwinst van 17%.

Eind vorig jaar verkoos ING in zijn vooruitzicht voor 2022 Europese aandelen boven Amerikaanse, net als onder meer Kempen Capital Management, Street State Global Advisors, NNIP en Triodos. Deze vermogensbeheerders zaten meer dan gemiddeld in Europese aandelen. De bank heeft zijn voorkeur inmiddels bijgesteld, zegt beleggingsstrateeg Bob Homan van ING. 'Deze voorkeur wordt duidelijk minder en we gaan richting een neutrale regioverdeling, omdat de Europese economie en Europese bedrijven waarschijnlijk meer last hebben van boycots en dergelijke dan Amerikaanse.'

Geen groeimarkt

Ook lijken de rentes in een dalende trend te zitten, omdat centrale banken mogelijk minder vaak de rente zullen verhogen dan eerder werd verwacht. In de eurozone zit de kans erin dat renteverhogingen worden uitgesteld. Homan: 'Hierdoor worden groeiaandelen relatief weer aantrekkelijker dan waardeaandelen. De Amerikaanse markt is een groeimarkt, terwijl de Europese een waardemarkt is. Ook om die reden hebben wij een verschuivende voorkeur.'

NN Investment Partners is ook minder enthousiast. Het schroefde deze week zijn verwachting voor Europa terug naar gemiddeld, 'gezien de grotere kwetsbaarheid voor de ontwikkelingen in Oekraïne.' State Street is nog niet zover, zegt hoofd beleggingen Gaurav Mallik. Begin dit jaar adviseerde de vermogensbeheerder beleggers meer dan gemiddeld te investeren in aandelen buiten de VS, met name in Europa en China. 'We hebben tot dusver nog steeds een bovengemiddeld aantal Europese aandelen, gebaseerd op positieve winsten en gunstige waarderingen. We houden de ontwikkelingen in de regio nauwlettend in de gaten en dit kan onze verwachtingen veranderen.'

Eind vorig jaar gaf Kempen aan dat het liever Europese aandelen had dan Amerikaanse, omdat die aantrekkelijker waren geprijsd. Van Leenders: 'We zijn inmiddels iets neutraler geworden ten opzichte van Europese aandelen. De onzekerheid voor Europa is dankzij de invasie in Rusland een stuk groter geworden dan voor de Verenigde Staten. Ook de impact van de sancties is voor Europa veel groter.'

Bij de economische verwachtingen voor Europa speelt met name de vraag of Rusland gas blijft leveren aan Europa. Mocht dat niet het geval zijn, dan verwacht Kempen een tot 1% lagere groei. En nu juist aandelen bijkopen omdat Europese aandelen lager staan? 'Dat vinden we op dit moment te risicovol. Er is teveel onzekerheid over hoe deze oorlog gaat aflopen.'