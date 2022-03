De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs, de AEX-index, is vrijdag op zijn laagste stand sinds maart 2021 gesloten. Als gevolg van de angst onder beleggers over de impact van het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne, verloor de index verloor 4,8%, tot 671,73 punten. Ondertussen bereikte de Europese gasprijs een nieuw alltime high. Het belangrijkste Europese gascontract (voor levering komende maand) sloot op €203.

Vrijdagochtend veroverden Russische troepen de grootste kerncentrale in Europa, in de stad Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne. Dat was voor de Amerikaanse president Joe Biden aanleiding aan te dringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren op die locatie.

Op Ahold Delhaize na sloten alle aandelen van de hoofdindex flink in de min. Lichtfabrikant Signify verloor met 10,7% het meest, gevolgd door ING, dat 9,7% moest prijsgeven, en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (-9,5%).

Op andere aandelenbeurzen in Europa vond eveneens een grote uitverkoop plaats. De Euro Stoxx 50 sloot 4,7% lager, de Duitse DAX daalde 4,2% en de FTSE 100 in Londen verloor 3%. Ook Wall Street stond bij het sluiten van de Europese handelsdag op flink verlies.

De euro daalde met 1,4% ten opzichte van de dollar, tot $1,095. De munt staat nu voor het eerst sinds mei 2020 onder de $1,10. Investeerders zijn deze week hard bezig om zo min mogelijk gevolgen te ondervinden van de impact van Russische invasie en de zware sancties die vooral voor het Europese continent economische gevolgen zal hebben. Zowel aanhoudend hoge inflatie als de teruggelopen economische vooruitzichten baren beleggers zorgen.

De uitstroom uit Europese aandelen was op weekbasis nooit eerder zo groot, blijkt uit berekeningen van Bank of America. Er werd voor maar liefst $6,7 mrd van de hand gedaan.