In het kort De Britse advocaat Tim Osborne voert al tientallen jaren juridische strijd tegen Rusland.

Het terugtrekken van Ruslands advocaten vindt hij tegenstrijdig: jarenlang onderschreven ze 'leugens'

Voor Nederlandse rechtbanken procederen beide partijen over een vergoeding van $50 mrd voor beleggers.

De terugtrekking van de advocatenkantoor Houthoff en advocaat Albert Jan van den Berg als verdedigers van de Russische staat kan op weinig sympathie rekenen van Tim Osborne, de Brit die namens beleggers van de gevallen oliegigant Yukos tientallen miljarden probeert terug te vorderen van Moskou. Dat valt te lezen in een persverklaring die vrijdag werd gepubliceerd.

Osborne omschrijft daarin de invasie van Oekraïne door Rusland als 'een hartverscheurend drama'. Tegelijkertijd noemt hij het gedrag van president Vladimir Poetin en zijn regime 'niets nieuws'. De 71-jarige Osborne vindt het daarom tegenstrijdig dat de advocaten 'pas nu de handen van Rusland af trekken' nadat ze 'meer dan tien jaar de leugenachtige praktijken [...] van het Kremlin rechtvaardigden.'

'Leugens'

De advocaten hebben volgens Osborne de 'leugens' onderschreven die de Russische staat voor de Nederlandse rechters heeft verspreid. Hij doelt daarmee op de zaak rondom Yukos, ooit een van 's werelds grootste olie- en gasbedrijven. Het Kremlin wordt ervan beschuldigd Yukos in 2003 met verzonnen belastingaanslagen een kunstmatig bankroet te hebben ingejaagd. Oprichter en toenmalig topman Michaïl Chodorkovski gold als een uitgesproken Poetin-criticus.

Osborne zit samen met Zuidaskantoor De Brauw Blackstone Westbroek de Russische Federatie achter de broek in een poging om tientallen miljarden euro's los te krijgen van Moskou. Yukos had tot het faillissement een beursnotering in Londen. Beleggers zagen in korte tijd tientallen miljarden aan aandeelhouderswaarde verdampen. Nederland is het strijdtoneel omdat veel van Yukos' restvermogen in Nederlandse vennootschappen zat.

Oligarchen

In 2014 besliste het internationale Hof van Arbitrage in Den Haag - een bedrijvenrechter - dat de Russische federatie de oud-aandeelhouders een schadevergoeding van $50 mrd moet betalen. Rusland stapte vervolgens naar de reguliere Nederlandse rechter. Die verwees het arbitrageoordeel in eerste instantie naar de prullenbak.

Na een serie rechtszaken is het nu de beurt aan het Amsterdamse Gerechtshof om een vonnis te vellen. Mocht Rusland de militaire operatie in Oekraïne gebruiken om de zaak te vertragen, is dat voor de oud-aandeelhouders 'onacceptabel', aldus hun woordvoerder vrijdag.

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor deze zaak nu Rusland zijn Nederlandse advocaat Houthoff kwijt is. Volgens een woordvoerder van het Hof staat Houthoff nog wel geregistreerd als de advocaat van Rusland en is er wat hem betreft geen reden om anders te concluderen.

Wodka

Hoewel het Kremlin geen commentaar heeft, moet het besluit van het Zuidaskantoor om de Russische klanten te laten vallen een pijnlijke tegenvaller zijn. Houthoff stond met wisselend succes Moskou bij in tientallen geschillen uiteenlopend van de Yukos-zaak tot aan een ruzie over het Krim-goud tussen Oekraïne en Rusland dat ligt opgeslagen in het Amsterdamse Allard Piersonmuseum.

De juridische strijd rond Yukos wordt gevoerd door een club voormalig aandeelhouders verenigd onder de vlag van GML, een Britse houdsterfirma. Op zijn beurt vertegenwoordigt die weer het pensioenfonds van Yukos alsook een paar oligarchen onder wie mediatycoon Leonid Nevzlin en zakenman Platon Lebedev, die net als Chodorkovski elf jaar doorbracht in een Russische cel om vermeende belastingfraude.

Hoewel het aantal Nederlandse rechtszaken in de tientallen loopt, heeft GML nog geen cent van Rusland ontvangen. Daarom willen de aandeelhouders beslag leggen op een serie wodkahandelsmerken zoals Stolichnaya en Moskovskaya. De oud-aandeelhouders zijn van plan om, als het Gerechtshof in Den Haag daar toestemming voor geeft, die rechten te veilen. Het Hof spreekt zich hierover naar verwachting medio april uit.