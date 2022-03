Wall Street Amerikaanse beurzen lijden verder onder Oekraïneoorlog

De gevechten in Oekraïne houden de internationale markten in hun greep. Vrijdag duwde nieuws over riskante gevechten rondom een kerncentrale de markten verder omlaag. Net als in Europa eindigden de beurzen in de Verenigde Staten lager. In de VS bracht een banenrapport wel wat verlichting gedurende de handelsdag. Er waren meer banen bijgekomen dan analisten van tevoren hadden voorspeld. Waar zij op zo'n 400.000 nieuwe werkplekken rekenden, telde het Amerikaanse ministerie van arbeid er 687.000. De werkloosheidsgraad komt daarmee uit op 3,8%, het laagste getal sinds februari 2020. De Dow Jones kende vrijdag het kleinste verlies met een daling van 0,5%. De S&P 500 zakte 0,8% en techindex Nasdaq verloor 1,7%. Het Witte Huis denkt er ondertussen over na om Russische olie in de ban te doen, zo berichtte persbureau Bloomberg. De prijs van een vat West Texas Intermediate (WTI), een belangrijke ijkpunt binnen de Amerikaanse oliehandel, stond bij het scheiden van de markt op $115,50. Beleggers keken vrijdag verder naar de Japanse automaker Honda en elektronicagigant Sony. De bedrijven kondigden aan om een gezamenlijke onderneming op te zetten voor de productie en verkoop van elektrische auto's. Vanaf 2025 zouden er auto's van de band moeten rollen bij de nieuwe onderneming. Beide aandelen verloren desalniettemin, Honda dook 2,8% en Sony 1,8%. De aandelen van kledingwinkelketen Gap eindigden rond de slotkoers van donderdag. Het bedrijf kwam met een verbeterde winstvoorspelling voor 2022, ondanks inflatie en problemen in de toelevering. In het vierde kwartaal waren de resultaten ook beter dan analisten van tevoren hadden berekend.