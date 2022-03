Beursblog Live: Japanse beurs vlak, in China fors lager De oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende onrust op de grondstoffen- en valutamarkten zorgen ook woensdag voor veel beroering. Brent-olie noteert boven de $130 per vat op het nieuws dat de VS geen Russische olie meer kopen. De dollar daalt. Van de Aziatische indices staat die in China flink lager (-3%), in Japan noteert de Nikkei een klein plusje.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Japanse beurs vlak, in China fors lager Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren