'Het klinkt cynisch, maar economisch valt de Oekraïne-oorlog nog best mee'

Een zeldzame, totaal onverwachte gebeurtenis met veel impact wordt in de financiële sector een 'Zwarte Zwaan' genoemd. Is de Oekraïne-oorlog dat ook? Analisten zijn het er niet over eens, maar dat er in die beroepsgroep sprake is geweest van naïviteit staat vast. 'Velen dachten dat dit soort traditionele oorlogen in Europa niet meer mogelijk waren.'