Markten Verhoging pensioenen onwaarschijnlijker na Russische invasie De oorlog in Oekraïne zorgt voor onrust bij pensioenfondsen. Niet alleen staan in de meeste gevallen de dekkingsgraden lager door de gedaalde aandelenkoersen, ook zijn de economische vooruitzichten zeer onzeker geworden. Een verhoging van de pensioenen is hierdoor verder uit beeld geraakt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Verhoging pensioenen onwaarschijnlijker na Russische invasie Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren