Terwijl de Amerikaanse president Joe Biden de handelsbetrekkingen met Rusland wil beëindigen, kreeg ook de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten een nieuw hoofdstuk. De Amerikaanse beursautoriteit SEC kondigde aan dat vijf Chinese bedrijven van Wall Street moeten vertrekken als ze niet transparanter worden, iets wat Peking ze verbiedt.

Dat zorgde donderdag en vrijdag voor onrust op zowel de Amerikaanse als Aziatische beurzen. Zo sloot Yum China bijna 6% lager, toen bleek dat de grote restaurantketen op het lijstje van de SEC staat. Biotechbedrijf BeiGene daalde bijna 5%, al was de schrik bij beleggers aan het begin van de handelsdag nog veel groter.

Een eind 2020 aangenomen Amerikaanse wet schrijft voor dat buitenlandse bedrijven de accountantsverklaring over hun jaarrekening moeten delen met toezichthouders. Als ze dat drie keer op rij niet doen, worden ze van Wall Street gestuurd. Aangezien de Chinese overheid het de bedrijven verbiedt de Amerikanen wijzer te maken, bestaat het gevaar dat maar liefst 270 Chinese bedrijven hun notering moeten opgeven.

De vijf nu genoemde bedrijven waren de eerste die hun jaarrekening deponeerden. Het ligt voor de hand dat de SEC de komende tijd zijn boze oog laat vallen op nog veel meer Chinese aandelen, die volgens de Financial Times bij elkaar een beurswaarde van zo'n $2000 mrd hebben.

Grootste uitverkoop sinds 2008

Beleggers deden Chinese techaandelen met een notering aan Wall Street alvast in de uitverkoop. Zo daalde de webwinkel Alibaba vrijdag in Hongkong 5,5%. Concurrent JD.com sloot zelfs 11% lager, terwijl het met beter dan verwachte kwartaalresultaten was gekomen. De Chinese zoekmachine Baidu daalde bijna 5%, Tesla-concurrent Nio tegen de 8%.

Vanzelfsprekend daalden deze bedrijven met dubbele noteringen ook fors in New York. De aankondiging op donderdagavond zorgde volgens Bloomberg zelfs voor de grootste uitverkoop van Chinese aandelen sinds de kredietcrisis van 2008. De Nasdaq Golden Dragon China Index verloor maar liefst 10%, en daalde vrijdag nog verder.

Chinese techaandelen werden afgelopen maanden ook al geteisterd door Chinese toezichthouders, inflatie en renteverhogingen, en de oorlog in Oekraïne. Vergeleken met de piek van ruim een jaar geleden staat de goudendraakindex ruim 70% lager.

Vrijdag speelde zich nog een Chinees beursdrama af. Didi ligt nog altijd in de clinch met Chinese toezichthouders, die geen vertrouwen hebben in de beveiliging van gevoelige klantgegevens door de Uber-concurrent. De geplande verhuizing van Wall Street naar de beurs van Hongkong, ook op Chinees verzoek, is voorlopig afgeblazen. En Didi's apps blijven verbannen uit de appwinkels.

Didi dook in New York nog maar eens zwaar in het rood. De beurswaarde ging vrijdag richting de $10 mrd, terwijl dat na de beursgang in juni tegen de $70 mrd was.