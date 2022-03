Beleggers houden dezer dagen niet alleen het Kremlin, maar ook de Federal Reserve angstvallig in de gaten. Wall Street begon de dag hoopvol nadat Vladimir Poetin zich positief had uitgelaten over de gesprekken met Oekraïne, zonder overigens concrete details te noemen. Later kregen de zorgen over het conflict en de enorme economische implicaties ervan weer de overhand en verslechterde de stemming.

Technologiegraadmeter Nasdaq (-2,2%), S&P 500 (-1,3%) en de Dow Jones (-0,7%) verloren alle drie terrein. Ga maar na: het Westen kondigde nieuwe strafmaatregelen aan tegen Rusland, en de topdiplomaat van Oekraïne gooide koud water over de hoop van beleggers met de mededeling dat er 'nul vooruitgang' is geboekt in de gesprekken met de Russen.

Daar kwamen de zorgen over de inflatie bij. Die was in februari met 7,9% op jaarbasis gestegen. Vraag is wat de Federal Reserve daaraan gaat doen. De stemming onder consumenten daalde begin maart verder naar het laagste niveau sinds 2011. Onzekerheid troef, dus. Zo bezien viel de schade aan het eind van de handelsdag, hoewel stevig, misschien nog wel mee.

Groter was de klap voor Meta, dat uiteindelijk 3,9% verloor. Moskou opent namelijk een strafrechtelijk onderzoek naar het moederbedrijf van Facebook omdat het socialemediaplatform zijn regels voor haatdragende taal in een aantal Oost-Europese landen vanwege de Russische invasie in Oekraïne had versoepeld.

De Russische bezetter dood wensen lijkt tijdelijk toegestaan. Justitie in Rusland pikt dat niet en heeft de rechter gevraagd Facebook en ook Instagram het stempel 'extremistische organisatie' te geven. Als dat gebeurt, zou dat de activiteiten van Meta in Rusland strafbaar stellen.