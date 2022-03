Banken Van believer naar boze belegger bij Triodos Bank Zo'n 43.000 particuliere beleggers kunnen al twee jaar niet bij hun aandelen Triodos Bank. Dinsdag komt er enige verlichting. Dan mogen zij toekijken hoe hun belangenbehartiger instemt met een voorstel van het bankbestuur om een beperkt aantal aandelen tegen een forse korting terug te kopen.

