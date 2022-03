Beursblog Live: Glimp van oplossing zet beurzen wereldwijd hoger Het is dag 35 van de Russische oorlog in Oekraïne. Gisteren schemerde bij de onderhandelingen iets van een positief resultaat. Dat gaf de beurzen een fikse impuls. Amsterdam sloot 2%, Frankfurt 2,5% en Parijs 3% hoger. In Azië is het beeld ook positief, behalve in Japan, daar daalt de Nikkei-index met ruim 1%.

