Markten

Live: Wall Street sluit lager, beeld in Azië is gemengd

Het ziet ernaar uit dat de aandelenhandel in Europa vlak van start gaat, nadat Wall Street gisteren lager de dag uit is gegaan. Het beeld in Azië is gemengd. De grote vraag van vandaag is of de Russische president Vladimir Poetin vasthoudt aan zijn eis in roebels betaald te krijgen voor zijn gas.