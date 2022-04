Markten Saxo Bank ziet 'licht aan het einde van de tunnel' na Binck-debacle Kim Fournais geeft toe dat de overgang van 400.000 klanten van BinckBank naar 'zijn' Saxo niet verliep zoals gepland. Maar toch, zijn klanten zijn veel beter af dan die van een concurrent als Robinhood. 'Wij liegen niet.'

