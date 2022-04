Beursblog

Live: Rente baart beurzen zorgen

Gisteren sloot de hoofdindex van de technologiebeurs Nasdaq 2,3% in de min. De andere Amerikaanse indices sloten eveneens met verlies. In navolging staan ook de beurzen in Azië lager. Japan verliest 1,6% en in Hongkong staan de aandelen 1,4% lager. Voor Amsterdam wordt een lagere start van de handelsdag verwacht. Het is dag 42 van de oorlog in Oekraïne.