Buitenland 'Kleine vis' Roger Ng kreeg $35 mln voor hulp bij fraude Voormalig Goldman Sachs-bankier Roger Ng is schuldig bevonden in de fraude met het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Goldman Sachs verzorgde voor het fonds grote obligatie-uitgiften. Via Ng en zijn baas verdween mogelijk $4,5 mrd in de zakken van regeringsfunctionarissen, tussenpersonen en henzelf.

