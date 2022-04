De vorige week aangekondigde renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve drukte maandag aanvankelijk de stemming bij beleggers. Behalve recessievrees waren er ook zorgen over een corona-uitbraak in China, die kan leiden tot een aanscherping van de lockdown.

Maar de wat sombere stemming loste in de laatste uren op. De Dow Jones-index sloot met een winst van 0,7% en ook de breed samengestelde S&P 500 sloot in de plus: 0,6%. Techbeurs Nasdaq noteerde zelfs een winst van 1,3%.

Beleggers op Wall Street zetten zich schrap voor een forse vertraging van de Chinese economie, de tweede grootste ter wereld. Aandelen van Chinese bedrijven met een notering in de Verenigde Staten verloren terrein. Webwinkel Alibaba verloor bijna 1%.

De energiefondsen waren uit de gratie door sterk dalende olieprijzen. Giganten als Chevron en ExxonMobil leden een koersverlies tussen de 2% en 4%, bij de servicebedrijven voor de oliesector waren de verliezen groter.

Het is de week van de grote techfondsen die hun kwartaalcijfers gaan publiceren. Apple sloot ruim een half procent hoger, terwijl Microsoft 2,4% won.

Positief nieuws kwam er van Coca-Cola. De onderneming realiseerde in het eerste kwartaal een omzet van $10,5 mrd, een stijging van 16%. De winst per aandeel klom naar 64 dollarcent. Beleggers reageerden eerst positief op de kwartaalcijfers.Het aandeel opende 2,7% hoger op $67, een nieuw koersrecord. Op het slot van de handel was er van de koerswinst weinig over.

De koers van onlineberichtendienst Twitter schoot direct na opening van de handel 4% omhoog na het nieuws dat een overeenkomst ophanden was met Tesla-baas Elon Musk over een overname van de onderneming voor $44 mrd. De officiële bevestiging kwam later op de avond.