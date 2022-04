Foto: Peter Hilz/ANP

UBS heeft een sterk eerste kwartaal gedraaid. Dat was vooral te danken aan zijn investeringstak en niet aan zijn klanten. Zij lieten zich vanwege turbulente geopolitieke ontwikkelingen van hun meest afwachtende kant zien. De omzet van de zakenbank kwam uit op ruim $2,1 mrd. Analisten hadden gerekend $1,9 mrd.

De bank wist optimaal te profiteren van de grote volatiliteit in de markt na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. De beleggingstak behaalde recordresultaten. Het resultaat over het eerste kwartaal steeg 17% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toen werd er $1,8 mrd gerapporteerd.

Afwachtend

Van de zijde van de rekeninghouders komen er minder rooskleurige berichten. Met name Aziatische klanten waren terughoudend. Zij hebben niet alleen last van de mondiaal oplopende rentes en inflatie, maar ook van strenge lockdowns in China. Het resulteerde in een terugval van 19% in het transactie-inkomen. Ook de kredietverlening daalde, net als de belegde activa.

'We hebben te maken met uitzonderlijke geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen', zei ceo Ralph Hamers bij de presentatie van het kwartaalbericht op dinsdag. 'Het is behoorlijk onvoorspelbaar.' De topman van de bank verwacht dat het effect in Azië tijdelijk is en de transactiestroom weer zal herstellen vanaf het moment dat China de lockdownregels versoepeld.

Beleggers reageerden positief op het gepresenteerde resultaat. Het aandeel UBS maakte op dinsdagmorgen een sprongetje van 1,5% bij het openen van de beurs, later in de ochtend zakte het aandeel weer iets weg. Rond 11.00 uur noteert UBS +0,35%.

$22 mrd bij Russen

Hamers liet weten dat de activiteiten in Rusland tot een minimum zijn teruggeschroefd. De vermogensbeheerder zegt geen nieuwe klanten in Rusland aan te nemen. De bank houdt rekening met een verliespost van ongeveer $100 mln op derivaten, mislukte betalingen en voorzieningen tegen vorderingen. UBS heeft nog altijd zo'n $400 mln aan directe blootstelling in Rusland en waarschuwt dat de verliezen kunnen toenemen vanwege het afwikkelingsrisico op openstaande transacties.

Eind maart had UBS ongeveer $22 mrd aan belegd vermogen op de balans staan van Russische klanten die niet in Zwitserland of Europa wonen. Het gaat om 0,7% van het totale belegde vermogen van $3145 mrd. Het was voor het eerst dat 's werelds grootste vermogensbeheerder openheid gaf over het belegde vermogen van rijke Russen.

Stijgende loonkosten

Opvallend was de mededeling van Hamers over de personeelskosten. De bank geeft aan te worstelen met stijgende salarissen om bankiers te behouden en te werven. Vooral in de Verenigde Staten en Azië stijgen de loonkosten sterk. UBS zag de operationele kosten van de vermogensbeheerdivisie in het eerste kwartaal met 5% stijgen, onder meer door de stijgende salarissen. Vanwege de hoge salarissen zakt de vermogensbeheerder in bepaalde markten door het cost-to-incomeplafond, dat de bank op tussen de 70% en 73% gesteld heeft: de bank wil niet meer dan 70 tot 73 cent kosten maken om een euro te verdienen.

De investeringsbank van UBS boekte een winst voor belastingen van ongeveer $929 mln. Analisten gingen vooraf uit van $612 mln. Het bedrijfsresultaat kwam uit op $9,36 mrd, tegenover $8,71 mrd een jaar eerder.