Foto: Tammy van Nerum voor het FD

07.13 uur | Aandelenindices in Azië en futures in Europa op winst

De aandelenbeurzen hebben maandag een zeer beroerde dag beleefd. De vrees voor een coronalockdown in Peking en hogere rentes duwden de koersen over een breed front omlaag. Op dinsdagochtend vertonen de aandelenmarkten in Azië enig herstel. In Hongkong wint de bijna 2% na het zware verlies van gisteren. In Shanghai wint de beursindex bijna 1%. De Nikkei-index in Japan staat op een winst van 0,7%. Ook de futures op de Europese aandelenmarkten staan dinsdagochtend licht hoger. Randstad, Ordina en Flow Traders publiceren vandaag de resultaten danwel een indicatie over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal.

In Amsterdam eindigde de AEX-index maandag met een verlies van 2,5% op 699,17 punten. Het was 15 maart voor het laatst dat de hoofdgraadmeter op het Damrak onder de 700 punten sloot. Op andere Europese beurzen waren de verliezen wat kleiner, maar er was wel sprake van algehele malaise. De Stoxx 600 daalde naar het laagste niveau in zes weken.

FD Research

De absolute verliezer op het Damrak was medisch technologieconcern Philips. Dat zag meer dan een tiende van zijn beurswaarde in rook opgaan. Het bedrijf uit Eindhoven rapporteerde een omzetdaling van 4% in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien heeft Philips moeite om aan onderdelen te komen en sleept de kwestie met zijn slaapapneumaskers voort.

Naast Philips kende ook metaalbedrijf ArcelorMittal een slechte handelsdag met een neerwaartse stap van 8,8%. Financieel dienstverlener Aegon (6%) verloor meer dan concurrent NN Group (3,6%). Aegon heeft anders dan zijn concurrent een grotere blootstelling aan de Amerikaanse markt, die naar verwachting de renteverhoging sterker gaat voelen.

© FD bron: FD Research

Shell zag de eigen aandelen ook dalen en sloot de dag 5,6% lager af. Met de angsten over de Chinese economische activiteiten daalde ook de prijs van olie. Een vat Brent was bij het sluiten van de markten 6,6% goedkoper dan bij aanvang van de dag en kost daarmee $99,58. Ook Shells branchegenoten in de Verenigde Staten stonden bij het openen van de markten aldaar lager.

© FD bron: FD Research

Agenda: