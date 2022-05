Beursblog

Live: Lagere start verwacht op rustige aandelenmarkt

Het is vandaag in Amsterdam een gewone handelsdag, maar met minder buitenlandse impulsen. De viering van 1 mei gisteren laat Euronext voorbijgaan. Behalve in Ierland: de beurs van Dublin blijft vandaag gesloten, net als die in Londen vanwege een Bank Holiday. Ook in China en Korea is er geen handel vanwege een feestdag. De futures op Europese aandelenindices indiceren een lagere opening straks om negen uur.