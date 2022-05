De financiële markten zijn nogal hypegedreven, zo weet iedereen die erop actief is. Er is dan ook altijd wel een nakende ramp waar beleggers zich druk over kunnen maken. Een geblokkeerd schip in het Suezkanaal dat de wereldwijde logistiek compleet zal laten imploderen. Amerikaanse politieke ophef over het verhogen van een schuldplafond. Of een geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar die ervoor kan zorgen dat de hele Chinese huizenmarkt instort.

Marktkenners schrijven over deze doemscenario's in hun nieuwsbrieven en commentatoren benoemen ze op Twitter en televisie. Analisten - en journalisten als ondergetekende, die af en toe een beursverslag moeten tikken - hebben daardoor altijd een verklaring klaarliggen voor dalende beurzen: beleggers zien blijkbaar meer risico door het blokkeerschip, schuldplafond of de vastgoedramp. Stijgen de koersen, dan is de verklaring ook simpel: het risico op onheil daalt.

Teddybeer naar Hongkong

In die dynamiek is het makkelijk om te vergeten dat er achter de grote nieuwsthema's die elkaar zo snel opvolgen, ook reële gevolgen zitten. De podcast Odd Lots, van Bloomberg-veteranen Tracy Alloway en Joe Weisenthal, weet precies dat tastbaar te maken.

Het beste voorbeeld is van afgelopen zomer, toen wereldwijd logistieke systemen vastliepen: plotse lockdowns legden havens stil, lege containers stonden op het verkeerde continent, en kades lagen volledig vol met niet-opgehaalde containers. Om te ontdekken of het daardoor echt onmogelijk is een container van China naar de Verenigde Staten te vervoeren, probeert Alloway maandenlang om een zeecontainer te charteren. Het doel: een teddybeer van Hongkong naar de Verenigde Staten sturen. Ondanks verwoede pogingen lukt het niet.

De grote kunst van de podcast is dat die iedere keer weer een mondiale expert op het thema van de week weet te strikken, die in een ontspannen gesprek de aanstekelijk nieuwsgierige Alloway en Weisenthal bijpraat. De ene keer vertelt een hoogleraar militaire logistiek hoe een gebrek aan houten pallets de Russische opmars in Oekraïne dwarsboomt, een aflevering later gaat het over de economie achter Spotify-streams, en weer een week later over de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas.

Een Amerikaan in Shanghai

Maar ook in recente afleveringen worden de grote thema's concreet. Bijvoorbeeld over de Chinese miljoenenstad Shanghai, waar een strenge coronalockdown geldt. De gemiddelde belegger heeft zeker over die maatregelen en over de gevolgen voor de Chinese economie gelezen. Maar door het gesprek dat Alloway en Weisenthal voeren met David Fishman, een Amerikaan in Shanghai, beseft de luisteraar wat de enorme gevolgen zijn voor de inwoners van de metropool.

Na een klein uurtje is het hele leven in de stad voorbijgekomen. Van hoe middenstanders toch nog spullen weten te verkopen in een stad waar alle straten compleet zijn uitgestorven, tot hoe Fishman in zijn appartementencomplex een inkoopcollectief is begonnen. Voor de bestellingen van één gezin komen bezorgers immers niet meer opdagen, voor die van vijftig wel.

Meer luisteren

BNR’s Big Five

Voedselcrisis: de coöperatie als ei van Columbus?

Met een eerlijke vergoeding kunnen boeren veel duurzamer produceren en stijgt de welvaart in voedselproducerende landen, zegt Rabobank-ceo Wiebe Draijer in BNR's Big Five van de Voedselcrisis. Maar bij zo’n systeemverandering, zegt hij, is het alsof je een file oplost door allemaal tegelijk harder te gaan rijden.

Direct luisteren

Freakonomics Radio

Freakonomics Radio goes back to school

Ze worden beschouwd als intellectuele snelwegen naar een zorgeloos leven: de Amerikaanse colleges. Maar ze worden gerund als bedrijven, met als voornaamste doelstelling het vergroten van het prestige – en als het even kan het maken van winst. Wat gaat er goed én wat fout in het Amerikaanse college-systeem.

Direct luisteren

At the Edge

Wat houdt dat metaversum nou eigenlijk in?

Een goede definitie voor 'metaversum' is nog niet uitgevonden. Toch kan de impact op onze digitale én fysieke identiteit volgens futuroloog Cathy Hackl groot worden, zegt ze in de podcast At the Edge. Kunnen we ons daar wel goed tegen wapenen?

Direct luisteren

The Tim Ferriss Show

Wees nooit tevreden over je uitvinding

Voor uitvinder James Dyson begon de zegetocht met de zakloze stofzuiger. Zijn elektronicabedrijf Dyson heeft inmiddels zesduizend ontwerpers in dienst. De oprichter blijft zichzelf zien als een amateur-uitvinder. Genoeg stof voor Tim Ferriss voor een opgeruimd gesprek.

Direct luisteren

Fab4Cast

Fab4Cast in Londen

Op de 'Mad Day Out' bezoeken de makers van de Fab4Cast onder meer de plek waar John Lennon en Yoko Ono elkaar voor het eerst ontmoetten. Ook gaan ze langs bij het huis waar Paul 'Yesterday' droomde. En is het ze gelukt om op het dak van het Apple-gebouw te komen?

Direct luisteren

De vijf podcasttips werden samengesteld door Listn.