Beursblog Live: Techaandelen ook in Azië op verlies De Hang Seng-index in Hongkong. die maandag was gesloten, verliest dinsdagochtend 2,3%. Net als in de Verenigde Staten en Europa gisteren boeken de aandelen uit de technologiesector de grootste verliezen. Vooralsnog wordt voor de Europese markten een vlakke opening voorzien.

