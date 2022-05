Beursblog Live: futures wijzen op hogere opening in Europa In navolging van een positief gestemd China gaan de Europese beurzen woensdag hoger van start. De futures wijzen op een openingswinst van 70 punten voor de Duitse DAX, een plus van 29 punten voor de Eurostoxx50 en een stijging van 37 punten voor de FTSE100 in Londen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: futures wijzen op hogere opening in Europa Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren