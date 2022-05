Financiële sector Het feestje van de lage rente is nu echt voorbij op de markten Rap dalende aandelenkoersen en kelderende crypto's: het feestje van een schier eindeloos lage rente is nu echt voorbij op de beurs. Beleggers passen zich aan de nieuwe realiteit aan. Blijft het bij een flinke correctie op overgewaardeerde aandelen, of ligt een echte crash op de loer?

