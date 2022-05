Financiële sector Overheid sluit erfgenamen uit van compensatie bij massaclaims Erfgenamen van slachtoffers in een grote beleggingsfraudezaak krijgen geen tonnen uitgekeerd omdat het Centraal Justitieel Incassobureau aan strikte naleving van de wet vasthoudt. Experts stellen deze handelswijze, die een negatieve impact heeft op massaclaims, ter discussie.

