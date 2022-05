Banken De erfenis van Lehman Brothers Lehman Brothers, de bank waarvan de instorting het begin inluidde van de financiële crisis van 2008, is nog altijd een langzame dood aan het sterven. Er zijn mensen die dat proces begeleiden, tot en met de laatste rechtszaken die nu nog spelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De erfenis van Lehman Brothers Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren