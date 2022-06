Crypto 'Als je kijkt naar alle fraudes in de aandelenmarkt, weet ik niet of de cryptomarkt erger is' Mark Nuvelstijn leidt als 29-jarige Bitvavo, een van de grootste cryptobedrijven van het land. In Nederland kun je niet om de reclames heen, en de rest van Europa moet volgen. Ook traditionele brokers zijn niet veilig. 'Ik sluit niet uit dat we straks bijvoorbeeld aandelen gaan aanbieden.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Als je kijkt naar alle fraudes in de aandelenmarkt, weet ik niet of de cryptomarkt erger is' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren