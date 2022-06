Financiële sector Negeren ‘greenwashing’-klacht van klokkenluider wreekt zich bij DWS en Deutsche Bank Een dag na invallen van de Duitse justitie in Frankfurt maakte vermogensbeheerder DWS woensdag het vertrek van de topman Asoka Wöhrmann bekend. Hebben de Duitsers de beschuldiging van greenwashing wel serieus genomen?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Negeren ‘greenwashing’-klacht van klokkenluider wreekt zich bij DWS en Deutsche Bank Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren