Banken Winst in een zaak met alleen maar verliezers Het slepende bestuursconflict bij de Volksbank lijkt ten einde. Het gerechtshof deed bij de behandeling van het hoger beroep stevige uitspraken over de rechtsbescherming van bestuurders. Dat kan grote gevolgen hebben voor de wijze waarop bedrijven met hun leidinggevenden omgaan.

