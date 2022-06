Beursblog Live: Just Eat grootste daler op lagere beurs De maaltijdbezorger moet dinsdag weer iets inleveren na de opvallende koerssprong van maandag. De oplopende rente houdt beleggers nog steeds in zijn greep.

