Beursblog Live: beurzen Azië sluiten af met plussen, rentestemming beheerst gemoederen De beurzen in Azië stevenen af op slotwinsten nadat die in de Verenigde Staten dat een dag eerder al deden. Ondertussen houdt de uitverkoop van de yen aan omdat de centrale bank van Japan de beleidsrente niet lijkt te verhogen. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar tikte de munt woensdag het laagste peil in 20 jaar aan.

