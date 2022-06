Buitenland Voor de opkomende landen stapelen de problemen zich op Een energiecrunch én een mondiale voedselschok raken landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika hard. Inflatie en een stagnerende economie maken hen zeer kwetsbaar. Hun schulden zijn in de coronaperiode snel opgelopen en met de stijgende rente komen ze in de knel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen