Crypto Durfinvesteerder Maven 11 gelooft ondanks cryptocrash heilig in de blockchain Ondanks wankelende cryptobanken en hedgefondsen blijft Maven 11, de enige cryptodurfinvesteerder van Nederland, heilig geloven in de technologie achter de cryptomarkt: de blockchain. ‘Door te experimenteren komen we tot betere vormen van geld.’

