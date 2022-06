Beursblog Live: future wijst op flink lagere opening Damrak De verkoopgolf van afgelopen week lijkt zich vandaag verder voort te zetten. In Azië staan de beurzen stevig in de min en de futures in Europa ook.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen