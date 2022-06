Banken Brand New Day was dichtbij overname wankelende Amsterdam Trade Bank De Amsterdam Trade Bank kwam in de problemen omdat de Russische eigenaren op de Britse en Amerikaanse sanctielijsten waren beland. Brand New Day zag zijn kans schoon om de noodlijdende bank over te nemen. Maar de plannen ketsten op het laatste moment af, waarna ATB failliet ging.

