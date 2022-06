Beursblog Live: Beurzen hopen op herstel na rampdag Na een zeer slechte maandag kunnen de beurzen dinsdag in herkansing. De handel in Azië geeft geen goede voorbode, maar de voorbeurse handel wijst wel op een hogere opening van de Europese beurzen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen