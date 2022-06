Monetair Met haviken aan het roer de recessie in Onder aanvoering van de Amerikaanse Fed zijn centrale banken wereldwijd op oorlogspad tegen de inflatie. De ongekende renteschokken zorgen voor een bloedbad op de obligatiemarkten, en een recessie ligt op de loer. Lopen de haviken te hard van stapel?

