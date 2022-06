De onlinebank Brand New Day probeerde eerder dit jaar de Amsterdam Trade Bank (ATB) over te nemen. ATB is in handen van onder meer de Russische oligarchen Michaïl Fridman en Petr Aven en kwam in de problemen door met name Amerikaanse sancties. Toen de deal met Brand New Day op het laatste moment afketste moest ATB faillissement aanvragen, vertelt onderzoeksjournalist Sonny Motké.

Brand New Day was dicht bij overname wankelende Amsterdam Trade Bank

Vandaag starten de openbare verhoren in de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De commissie onder leiding van Tweede Kamerlid Tom van der Lee gaat op zoek naar een antwoord op de centrale vraag: hoe heeft het zo kunnen misgaan? Politiek verslaggever Bas Knoop volgt de verhoren.

Einde aan de schimmigheid rond het Groningse gas