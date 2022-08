Banken Opvolging bij banken steeds groter probleem Commissarissen klagen. Het wordt steeds moeilijker om managers en bankiers bereid te vinden bestuurder te worden bij een bank. Headhunters bevestigen het probleem. 'De spoeling is dun.' Over een keuze uit armoede en de risico's ervan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen