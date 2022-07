Kennis en innovatie Wie nu nog een bedrijf voor z'n spac zoekt krijgt het zwaar Spacs leken de manier om op tijd in te stappen bij een veelbelovende start-up. Maar de koersen van bedrijven die nog maar net - via een spac - aan de beurs genoteerd zijn zakten in. De bedrijven worden teruggekocht, voor veel minder geld. Blanco-chequefondsen die nog op zoek zijn naar een bedrijf om mee te fuseren, stuiten op sceptische aandeelhouders.

