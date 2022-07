Beursblog Live: Lagere opening beurs voorzien Beleggers vrezen een nieuwe lockdown in China. In Japan gaan de koersen juist omhoog, op de hoop op politieke stabiliteit na de verkiezingen. De future op de Europese aandelenhandel wijst op een opening die ruim een procent lager kan uitpakken.

