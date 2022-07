Beursblog Live: AEX opent vlak Vandaag gaan we verder met het cijferseizoen. Het is ook de dag na het ECB-besluit waar de rentecyclus werd gestart met een verhoging van 25 in plaats van 25 basispunten. Aziatische beurzen laten een gemengd beeld zien. De AEX is vlak geopend.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen