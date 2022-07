Beursblog Live: Beursdag gekleurd door rentebesluit en cijferseizoen De handelsdag staat vandaag in teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente met 75 basispunten zal verhogen. Ook zijn er wederom bedrijfsresultaten. In Amsterdam komen KPN en Vopak met cijfers. In Azië staan de indices lager.

