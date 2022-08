Beursblog Live: Cijfers domineren opnieuw beursagenda Het belooft wederom een drukke cijferdag op de beurs te worden. Zowel Aegon als NN Group, beide onderdeel van de Amsterdamse AEX, publiceren halfjaarresultaten. Gisteren sloten de Amerikaanse en Amsterdamse aandelenindices hoger, na een meevallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten.

