Zorg Old boys network is verdeeld over keuze Philips voor Roy Jakobs Is het verstandig dat Philips in crisistijd Roy Jakobs zonder ceo-ervaring in het diepe gooit? Een interne kandidaat heeft bijna altijd de voorkeur, blijkt uit een rondgang langs commissarissen en headhunters. Maar of de Amerikaanse autoriteiten daar ook zo overdenken? 'Daar maak ik mij zorgen over. Die kunnen nog een mokerslag uitdelen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen