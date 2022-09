Gedwongen door de hoge inflatie en een zwakke euro heeft de Europese Centrale Bank donderdag de rente met een historisch grote stap verhoogd. De belangrijkste drie rentetarieven werden met 75 basispunten verhoogd. Redacteur Joost van Kuppenveld vertelt hoe de markten hierop reageerden.

ECB voert strijd tegen inflatie op en verhoogt rente met 75 basispunten

Ze is pas drie dagen premier van het Verenigd Koninkrijk, maar meteen is het al erop of eronder voor Liz Truss. Donderdag kwam ze met een steunplan van zeker £100 mrd om de gevolgen van de energiecrisis te bestrijden Ook wil ze meer energie uit fossiele en hernieuwbare bronnen laten opwekken. Correspondent Joost Dobber vertelt waarom dit een enorme draai is voor de kersverse premier.

Energiepakket van Truss kan net zo duur uitpakken als het redden van de banken

Woensdag lanceerde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een aanpak voor de energiecrisis. Vandaag worden haar plannen meegenomen in het noodberaad van de Europese energieministers in Brussel. Redacteur Mathijs Schiffers legt uit op welke maatregelen de hoop is gevestigd.

Prijsplafonds en besparingsdoelen staan centraal in Brussels energieplan