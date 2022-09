Beursblog Live: Euro omhoog na ECB-besluit Beleggers houden zich nog altijd bezig met hogere rentes. De euro stijgt in waarde ten opzichte van de dollar na het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente met 0,75 procentpunt op te trekken. In Azië staan de aandelenkoersen hoger na winsten op Wall Street donderdag.

