Beursblog Live: AEX stevent af op fors lagere opening Door een nog altijd hoog Amerikaans inflatiecijfer keerde de rentevrees gisteren terug op de beurzen. Door de vrees voor nieuwe renteverhogingen beleefde de beurs in New York zijn slechtste dag in twee jaar. Het sentiment lijkt vanochtend nog niet opgeklaard. Zo stevent de AEX af op een fors lagere opening.

