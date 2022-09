Het Leidse biotechnologiebedrijf Liquidseal Holding geeft voor maximaal €1,75 mln aan obligaties uit op de Nederlandse minibeurs voor het midden- en kleinbedrijf NPEX. De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar en bieden een jaarlijkse rente van 8%, maakt de onderneming donderdag bekend.

Liquidseal produceert een beschermingscoating voor groenten en fruit waardoor die levensmiddelen langer vers blijven. Met de opbrengst van de obligaties wil het bedrijf internationale groei financieren. In India, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten stelt Liquidseal landenmanagers aan. De onderneming steekt het geld ook in extra menskracht voor het laboratorium, de aanschaf van extra apparatuur en in voorraadfinanciering.

De vloeibare beschermingslaag van Liquidseal bestaat uit plantaardige componenten. Met deze laag op groenten, fruit en bloemen blijven die producten ademen en gaat de levensduur omhoog. In Europa is het gebruik van de coating nu alleen nog toegestaan voor fruit met een harde schil, zoals avocado, citrus, mango, meloen en papaja. In onder meer de Verenigde Staten mogen ook andere fruitsoorten en groenten met het Liquidseal worden behandeld. De Liquidseal-producten zijn gepatenteerd.

De directie van Liquidseal bestaat uit de 52-jarige Victor Monster en de 68-jarige oud-bankier Eugène van den Berg. 'Een derde van de totale voedselproductie bereikt de consument niet', verklaart Monster, 'terwijl de voedseltekorten wereldwijd groot zijn.'

Het gebruik van Liquidseal resulteert er volgens Van den Berg in dat er na de oogst meer tijd is voor transport en groenten en fruit langer vers blijven in de supermarkten. 'Bovendien wordt het gebruik van pesticiden en plastic teruggedrongen.'

Liquidseal wordt in Nederland ook gebruikt om snijbloemen langer goed te houden. Het bedrijf onderzoekt het gebruik voor het conserveren van bloembollen.